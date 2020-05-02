新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（2日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增3名新冠肺炎確診案例，皆為境外移入個案，分別為60多歲女性（案430）、30多歲女性（案431）及40多歲男性（案432）。截至目前為止，國內共累計432例確診，6例死亡，324人解除隔離。

◎有關敦睦艦隊（磐石艦）群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,995人，其中584人為居家隔離對象，已採檢482人，478人為陰性，其餘檢驗中；1,411人為自主健康管理對象。

◎敦睦艦隊群聚事件，將於5月3日解隔離，指揮官陳時中向磐石鑑官兵致歉表示，因磐石艦對是群聚事件，所以解隔離前需再採檢，恐要多留1至3天。

◎躍升國際！疾病管制署與台大公衛學院林先和教授團隊合作，利用台灣前100例COVID-19病例及其密切接觸者的追蹤資料，分析在何種情境及時間點的接觸，被感染發病的風險最高。該研究發現，確診者發病一週內病毒傳染力最高，此結論獲刊於《美國醫學會內科醫學期刊》，並於今日（美國時間5月1日）刊登。

◎挑戰連續7天零確診失敗，指揮中心今宣布，新增3名境外移入確診個案，對此，指揮官陳時中表示，沒有+0當然有點失望，但這樣的個案不會影響社會開放的速度。

◎日前印度出現用血漿治療患者以失敗告終，有患者採血漿治療的24小時內有起色，後來仍不治身亡，中央疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示應屬個案，還需要研究來釐清。

◎喝咖啡就會感染新冠肺炎，但磐石艦軍官的親密接觸者反而全數採檢陰性張上淳以圖解分析新冠病毒傳播與「戴口罩」間的關係，指出若生病者與健康者都戴上口罩，傳染的機率可降到1成或2成以內。

◎外新冠肺炎疫情持續，為安全起見，自台灣時間5月4日0時起，自海外入境的所有民眾，登機前除了應填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，也須確認住處是否符合居家檢疫條件，若家有長者幼童慢性病患，一律都需入住防疫旅館。

(中時電子報)