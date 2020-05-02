昨日樂天桃猿對上中信兄弟，第3局陳晨威在三壘時大膽嘗試盜本壘，最後因為兄弟洋投米蘭達投手犯規而得分，這舉動讓米蘭達相當錯愕，今日賽前樂天總教練曾豪駒笑說盜本壘是陳晨威自己的想法，也認為他是目前中職速度最快的選手。

昨日3局下半陳晨威安打上壘後，靠推進上三壘，隨後出奇不意盜本壘，讓米蘭達急忙投出球，裁判判定米蘭達投手犯規，陳晨威攻下超前分。今日賽前陳晨威解釋，昨日是他首度嘗試盜本壘，也是自己的想法，並非教練團的戰術。

「米蘭達是左投，他用開放式投球，又背對我，所以認為起跑時他看不到，我站上三壘他投第一球才發現，所以第二顆球就起跑。」陳晨威盜本壘讓米蘭達措手不及導致投手犯規，不過若米蘭達沒有自亂陣腳，陳晨威有可能會出局，但教練團仍給予陳晨威鼓勵。

總教練曾豪駒就說，陳晨威的想法非常好，盜本壘收到很好的效果，不過認為當時離壘狀態可以再修正一下，並且給予他的腳程最高肯定，「他腳程很有破壞力，只要上壘就給對手壓迫感，目前看起來是中職最快。」

陳晨威在賽前累計7次盜壘成功是中職最多，陳晨威則說他其實對「盜壘王」獎項沒抱期待，「對自己腳程有信心，是最大武器，盜壘是為球隊多搶壘包、多得分機會，不是為了爭盜壘王而跑，我是為了球隊跑。」

(中時 )