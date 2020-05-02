殺警嫌2年沒吃藥，劉承武：不能免責

持刀刺死執勤鐵路警察李承翰的鄭姓凶嫌，法院認為鄭嫌有長期精神疾病，因中斷就醫吃藥，在搭火車時急性發病，精神極度不穩定，嚴重影響認知及理解能力，依刑法第19條規定判無罪。劉承武檢察官則認為，法院如果未審酌第19條第3項的例外條款，則可能構成判決不適用法則的違法。

劉承武表示，放任、無所謂、容許的態度，讓他持續往發病方向走，縱然因此發生疾病而殺死人也在所不惜。法院連這樣的形態，完全沒有審酌？

劉承武指出，本案最大癥結點就是刑法第19條免責條款，只要故意或過失自行招致，法院完全沒有審酌的話，就是應適用法則未適用的違背法令的問題。

換言之，被告過失沒有吃藥，不應該受到不罰的寬典，因此劉承武支持檢方上訴，希望二審法院還給警察一個公道。

按精神障礙無罪或免責條款，亦即責任能力，規定在刑法第19條第1項，「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」

此為結合生理學跟心理學的混合立法。就生理原因部分，精神障礙或其他心智缺陷，由專業醫師來診察鑑定，比如思覺失調症。﻿心理部分，亦即辨識違法或欠缺辨識能力，則由法院依照證據調查的結果加以判斷。﻿

所謂例外條款或不能免責條款，亦即「原因自由行為」，規定在刑法第19條第3項，「前二項規定，於因故意或過失自行招致者，不適用之。」

「原因自由行為」指行為人在精神心智正常時，本即有犯罪故意，卻故意過失使自己陷入精神障礙或心智缺陷狀態，致辨識能力欠缺之際實行犯罪行為。

(中時電子報)