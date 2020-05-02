嘉義縣阿里山鄉1日深夜23時許傳出獵槍誤擊意外，來自南投縣信義鄉的王姓布農族男子與外甥史姓男子到阿里山打獵，過程中，史男看到不明光點，誤以為出現飛鼠，立即扣下板機，孰料打中舅舅右前額；王男經緊急手術後，尚未脫離險境，有生命危險。警方表示，史男涉嫌持有非法、未申請的獵槍，全案依殺人罪嫌、違反槍砲彈藥管制條例及野生動物保育法移送法辦。
嘉義縣消防局阿里山分隊表示，史男於2日凌晨0時22分許載王男抵達分隊，救護人員發現中彈王男意識模糊，先送到香林衛生室插管急救，再由救護車送嘉義市聖馬爾定醫院開刀。
聖馬爾定醫院醫師黎材昇表示，王男到達本院時，昏迷指數為6分，瞳孔有太大跡象，隨後安排頭部電腦斷層檢查，確認為顱骨骨折及顱內出血，立即進行手術和加護病房治療。
史男到案後供稱，當時夜間燈光昏暗、視線不佳，從遠處看到不明光點，以為是飛鼠的眼睛，便扣下板機，沒想到光點竟是舅舅頭上探照燈，發生這起事故，內心非常自責。
警方調查，69歲王男與其55歲的外甥史男各自拿著1枝長獵槍，從南投到嘉義狩獵動物，過程中，史男不慎打中舅舅頭部，由於史男涉嫌持有非法、未申請的獵槍，詢後依殺人罪嫌、違反槍砲彈藥管制條例及野生動物保育法將史男移送法辦。
(中時 )
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