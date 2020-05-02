妮可與丹尼結婚片段(影片源自Youtube)

結婚是人生大事，每個女孩心中都有一個夢想中的婚禮，不過籌備婚禮若是「什麼事都不用做」，不也是另一種特殊的享受嗎？來自美國一位女子妮可(Nicole Carfagna)，不僅幸運得到男友甜蜜求婚，且她點頭答應後，才發現後面有更大驚喜正在等著自己。

妮可與警官男友丹尼(Danny Rios)交往3年，丹尼是個貼心的另一半，時常製造驚喜逗妮可開心，捧在手心呵護，為了慶祝妮可32歲生日，兩人計畫到迪士尼遊玩，過程中留許多下美好回憶，當天回家後，妮可發現家中後院掛滿燈泡，還有一個白色帳篷，更是布置的相當夢幻。

妮可走進帳篷，發現所有親朋好友都在裡面，丹尼拿出準備好的戒指求婚，又驚又喜的妮可馬上答應丹尼，接著兩人走進房間準備獨處，丹尼突然告訴她「如果妳願意的話，我已經準備好結婚需要的一切」，想不到才剛求婚成功，馬上就舉結婚儀式，而且一切都已經準備完畢！

其實丹尼會這麼「猴急」是有原因，2011年妮可診斷出患有紅斑性狼瘡，容易緊張和焦慮，準備訂婚、結婚的繁瑣過程，對妮可來說肯定是艱難挑戰，甚至會影響她的病情，貼心的丹尼才會想出這個方法，尤其是最重要的婚紗，丹尼怕挑錯尺寸，還準備了兩套，一切就緒後，就只需要等待妮可點頭，對於丹尼的驚喜計劃，妮可非常滿意，「這就是我一直想要的，我真的想不出嫁給他的更好方式了」。

(中時電子報)