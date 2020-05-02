近期興櫃市場因生技業者試劑傳出佳音，也上演「熔斷」，盤中交易均價達50%以上，造成興櫃個股暫停交易，連續三天上演「熔斷」現象！本波防疫概念股漲的同時，也有很多投資人不習慣操作防疫股，很大的原因是因為除了口罩外，到後期發展出很多的方向，包括試劑、檢測、不織布原料等，投資人面對興櫃當中新的題材及生技防疫等概念股操作相對陌生，如何找出防疫族群績優生其實相當簡單。

以下三招提供給投資朋友參考：

一、除了盯盤，也要盯著總統的行程。

許多投資者對防疫概念股不懂，不了解什麼是疫苗、檢測，甚至是老藥新用都不甚了解，頂多只知道口罩，其實不需要懂太多，只要跟著總統的行程走，看看高端、敏成、旭富等個股，之後都漲了多少？

二、搭上中研院。

中研院的抗原檢測裝置共7家業者入列，血清體檢測裝置8家廠商，跟著國家隊的步伐走也許有機會。參考隊員包括寶齡、泰博、亞諾法、普生等。

三、防疫國家隊點名。

非常時期非常手段，政府出面組國家隊調度全台口罩，防護隔離衣的原料和成品，帶動紡織/生技產業動起來，點名廠商包括如儒鴻、聚陽、泰博、恆大、優盛、瑞基等。

台灣生技期貨也即將問世，預計今年6月上線，市場將重新洗牌。每當一個指數制定時，有些被動及主動型的資金就必須建構基本持股，本次生技指數出來後，大型權值生技股也將重新被建構，大家可用平常心觀察此一現象。

至於下周觀盤重點：

本周台股攻上季線後，觀察是否站穩，尤其此次是靠著結算的力量，所以下周因季線還是呈現下彎的狀態，能不能站上季線的上方超過一周即是觀察重點，美股超級財報周有一些重量級公司將慢慢釋出財報，可觀察對台股的影響；尤其指數當周是否破前周低點為強弱觀察重點，台股自8523彈上五周後都未跌破，所以當有一周跌破前周低點盤勢將進行震盪，投資朋友須注意。

操作方向疫情概念股仍為主軸，5G概念股為法人佈局重點，除了網通概念股創高後，是否能帶動其他概念股一同上揚也是值得觀察的重點，個股如熱映、智邦、泰碩、國巨等。

(中華金融周報財經小組提供)

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(中時電子報)