美國加州大學戴維斯分校(UC Davis)發表聲明，宣布從今年8月15日開始，關閉其孔子學院；聲明說，戴維斯分校將與中國大陸教育部的漢辦分離，漢辦此前重申要側重語言教學。

美國之音中文網報導，加州大學戴維斯分校稱，這裡的孔子學院從來沒有開設過語言課程；除了一個學分的中國文化實習課之外，也沒有開過其他學分課。

校長加里·梅(Gary S. May)在4月28日寫給中國漢辦負責人的信中說，戴維斯加大會考慮能夠建立在孔院成果基礎上的新的合作方式。「現在是以我們的孔子學院培育的文化交流計劃為基礎，考慮新途徑的時候了。」

著名漢學家、加州大學河濱分校校長林培瑞教授聽到這個消息時的反應是「太好了！」

林培瑞對美國之音說：「關孔子學院與新冠疫情的大氣候有關係。共產黨在美國政府、商界、學界、報界的影響力都在下降，而且最近兩三個月尤其是最近一個月以來的逆轉是很明顯的。」

林培瑞說，孔子學院被關閉有很多因素，其中包括要提到去年的NBA插曲。火箭隊總經理莫雷力挺香港，中國於是暫停轉播NBA季前賽。這讓美國一般的百姓意識到中國共產黨的性質是什麼。

戴維斯加州大學的孔子學院於2013年成立，是第一家側重中國食品和飲料文化的同類學院，合作方是位於江蘇無錫的江南大學。這裡受歡迎的活動是廚藝實驗課、飲茶活動、年度創新烹飪比賽和中秋慶祝活動。

經濟學家、前北大教授夏業良博士對美國之音說，中共孔子學院是模仿德國的歌德學院。歌德學院進行語言教學和傳播德國文化和歷史，在世界取得很大的成功。但是，歌德學院的目的不是滲透別國，也不是由國家出資，也沒有辦多少家的目標。就是民間教育機構，跟政府沒有關係。

夏業良說：「中共的孔子學院是官辦，而且規劃要進行全球滲透，事實上要在每所主要大學都辦。其模式聽起來是教孔子哲學、中國文化、語言，但實際並非如此；中共對儒家學說深惡痛絕，不過是掛羊頭賣狗肉，販賣中共的意識形態，即便教授一些所謂的中國文化也是被肢解的。學生學不到中國人文、歷史、文化。孔子學院說嚴重點是間諜機構，說輕點是販賣中共私貨的場所，是提供假國學、假傳統的機構。」

夏業良說，一家很普通的孔子學院投資是100萬美元起跳，再加上修建教室等設施，平均每家投資150萬美元。如果是重要的大學，比方說哈佛大學，中共會不惜代價，大量投入。

數據顯示，美國有超過100家孔子學院，其中大約40家已經關閉。

近年來，孔子學院屢遭詬病。2018年，德克薩斯州聯邦眾議員麥克考爾(Michael McCaul)和庫埃拉(Henry Cuellar)發表聲明，稱中國「從事破壞行動，蓄意壓製表達自由、言論自由和辯論自由等美國價值」 。他們以此為由，要求德州的教育機構停止與孔子學院的合作。

(中時 )