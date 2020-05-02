台中市北區公所2日於戶外舉行模範母親表揚大會，其中年紀最長的模範母親，100歲人瑞陳張柳葉（圖左），82年前與丈夫結婚育有5男1女，早期相夫教子、勤儉持家，即便高齡，身體仍相當硬朗，是子女心中的完美母親。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

母親節將屆，台中市北區公所2日於戶外舉行模範母親表揚大會，36位模範母親在家人陪同下，盛裝出席、歡喜受獎，疫情期間採分流拍照；百歲人瑞陳張柳葉女士，辛苦扶養子女長大、4代同堂，仍身體硬朗，表示與子女相處融洽是養生秘訣。

36位模範母親接受表揚，留下溫馨照片，其中年紀最長的模範母親，100歲人瑞陳張柳葉，82年前與丈夫結婚育有5男1女，兒子分別從事老師、藥師、牙醫師等職業；陳張柳葉早期相夫教子、勤儉持家，是子女心中的完美母親。

北區長柯宏黛代表盧秀燕市長表揚模範母親，致贈獎牌、禮品及禮券，向模範母親表達讚揚與祝福。柯宏黛說，堪為鄰里表率的36名模範母親，皆用心培養子女，使其在社會上各盡其職、貢獻國家、社會，感謝她們對家庭細心照顧與無悔付出。

北區公所指出，每年模範母親表揚活動，過去都在公所禮堂公開舉行，今年因應疫情關係，36位模範母親，陪同出席的親友加工作人員，至少將近300人湧入禮堂，為防室內群聚感染，改到公所戶外拍照及頒獎。

(中時 )