殺警的鄭嫌因罹患思覺失調症，一審無罪，作出鑑定的台中榮總身心科醫師沈正哲連日來飽受壓力，警方提醒醫院要加強保護沈醫師的人身安全，他說，親友都關心他的安全，他媽媽也打電話哭著希望他不要接鑑定這種危險工作了。
沈正哲說，他將團隊的專業鑑定提供給法院參考，對判決結果也感到意外，連日來遭到各界的質疑，承受很大壓力，警方更提醒醫院加強巡邏，因為有不理性民眾留言，揚言對他不利，還建議醫院由保全人員保護他看門診。
沈正哲對精神病友的照護廣受同事、社教團體肯定，他4年來常牽著1名90多歲阿伯在院區散步，同事以為是他的親人，其實阿伯失智，住在護理之家，他催促阿伯起床、帶他散步，以減緩退化，阿伯因為做檢查導致沒有食欲，他連續2周陪阿伯吃飯。
沈正哲執行友伴計畫，自掏腰包付工錢給身心科康復病友，由他們為護理之家的住民推輪椅、陪伴散步等服務，從2018年6月持續至今近2年，獲得嘉義市九華山地藏庵「服務利他獎」表揚。
(中時 )
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