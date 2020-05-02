據新華社報導，大陸常駐聯合國代表團發言人5月1日發表談話，堅決反對美國常駐聯合國代表團涉台錯誤言論，指出世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

報導稱，美國常駐團當天發佈推文，公然為台灣地區參與聯合國說項。大陸常駐聯合國代表團發言人指出，美國此舉嚴重違反聯合國大會第2758號決議和陸美三個聯合公報規定，嚴重侵犯陸方主權和領土完整，嚴重干涉大陸內政，嚴重傷害14億大陸人民的感情，大陸常駐聯合國代表團對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，一個中國原則是人心所向，大勢所趨，也是國際社會的普遍共識。聯合國大會第2758號決議恢復了中華人民共和國在聯合國的合法席位，確認了聯合國的一個中國政策，得到了聯合國系統的嚴格遵守和絕大多數會員國的普遍尊重。

發言人強調，美國常駐團以聯合國歡迎多元觀點為由為台說項根本站不住腳。美方多次利用簽證手段，阻止或遲滯有關會員國和民間社會代表參加聯合國活動，在聯合國發聲。這充分暴露了美方上述論調的虛偽性。當前，新冠疫情仍在肆虐，世界人民普遍期待國際社會團結一致應對疫情。美方在國際社會最需要團結的時候，在事關中方核心利益的問題上進行政治操弄，進一步惡化會員國合作氛圍。美方這種借製造話題轉移視線、推卸自身責任的做法是徒勞的，矇騙不了國際社會的眼睛。

發言人指出，大陸政府維護主權和領土完整的決心堅如磐石，捍衛核心利益的信念毫不動搖。陸方強烈敦促美方恪守一個中國原則、陸美三個聯合公報規定和聯合國大會第2758號決議，立即停止為台說項，停止進行政治操弄，停止破壞國際社會抗擊疫情的努力。

(中時 )