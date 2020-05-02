樂天桃猿昨日對戰中信兄弟，前6局仍以1分之差領先，不過7局上半二壘手葉竹軒單局發生2次失誤，讓兄弟該局攻下4分逆轉，雖桃猿將比分追平殺進延長賽，但最後仍輸球，今日球員異動中葉竹軒被下放二軍，總教練曾豪駒解釋這並非懲罰性調度。

7局上半桃猿1分領先，王威晨靠葉竹軒失誤上壘，隨後兄弟滿壘時，後援投手陳禹勳發生暴投，兄弟追平比數，兄弟靠高飛犧牲打與安打串連，以5比3領先，1人出局一、二壘有人時，陳子豪的滾地球原本可以抓到雙殺，不過葉竹軒發生傳球失誤，兄弟攻下第6分，葉竹軒單局2失誤也為比賽種下敗因。

除了葉竹軒之外，昨日桃猿林立、霸能也各發生一次失誤，單場4失誤讓曾豪駒也坦言確實偏多，「雙方僵局時關鍵在守備穩定度，我們的確犯比較多錯，選手自己也知道，相信往後比賽會更好，選手也不想犯錯，大家都想贏。」

曾豪駒以鼓勵代替責備，賽後也與選手聊天，他認為選手在打不出成績時自己也會有壓力，因此僅有提醒錯誤不要再犯第二次。

而針對葉竹軒下二軍，曾豪駒解釋並非懲罰性調度，「他打擊率可能最好就3成，不過守備率其實能到9成多，守備比打擊更有貢獻，所以守備品質該顧好。他不是技術問題，可能是心態或專注力沒這麼好，下去可以調整。」葉竹軒下二軍後，桃猿拉上馮建庭。

(中時 )