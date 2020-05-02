台鐵殺警案，近日因兇嫌獲判無罪引發討論，行政院長蘇貞昌今受訪表示，「這麼重大刑案，是否一個醫生鑑定就夠？」這個判決讓人失望錯愕，認同蔡英文總統所說支持上訴。對此，時代力量立委王婉諭今下午表示，該案司法審理過程，我們並沒參與，行政官員們公然評論尚未確定的司法個案，甚至用較為激烈的言語激起社會的對立，把所有壓力推向司法，無疑是行政部門的卸責。

李姓鐵路警察去年因在台鐵列車上處理補票事件，遭到鄭姓男子持刀刺死，法院判決日前出爐，鄭嫌因「精神問題」獲判無罪，引發社會不滿，不僅蔡英文總統表態支持上訴，內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥、警政署長陳家欽也認為要上訴到底，連蘇貞昌今也表態支持上訴。

面對政府官員表態支持上訴，王婉諭認為，這件案件司法審理的過程，我們並沒有參與、沒有看過相關卷證，而且本案尚未確定，不適合對個案進行評論。

王婉諭說，殺警案判決後，近日看到非常多行政官員公開喊話批評判決，直接針對個案評論，這樣的行為不適合，在她看來，政府官員們公然平路尚未確定的司法個案，甚至用較為激烈的言語激起社會的對立，這樣的舉動把所有壓力推向司法，無疑是行政部門的卸責，彷彿整起事件的發生，行政部門可以置身事外。

王婉諭舉出行政部門疏失，包括警察人力、裝備不足，致員警在執勤時並沒有足夠的安全防護，警政署難辭其咎；行政院長期不重視心理衛生政策，導致在精神疾病防治與照護的預算不足。政策面而言，醫院到社區間照護欠缺足夠連續性，個案管理平台及人力嚴重不足，精神疾病者所需的衛政、勞政、社政各種資源亦整合不足。

王婉諭說，殺警案顯示社會安全網明顯不足，即將推出的社安網2.0應該思考如何補足，不要將風險再讓社會大眾承擔；同時也呼籲行政部門擔起責任，盡速召集警政、社政、衛政全面性檢討，不要只是不負責任地喊話，實際上卻毫無作為、推諉卸責，讓司法、精神醫療承受巨大壓力，甚至造成更多社會對立。

(中時 )