美媒1日報導，全美養老院、退伍軍人之家等長照機構中，目前已有超過1.6萬名入住者和工作人員死於新冠疫情，約佔全美新冠死亡病例的四分之一。

《今日美國報》從美國各州收集的數據顯示，在這些長期護理機構中，迄今已有近9.7萬名入住者和工作人員新冠病毒檢測呈陽性。全美50個州中，有46個州的5700多家長照機構承認至少有一名入住者或工作人員感染新冠病毒。目前，美國長期護理機構仍面臨個人防護裝備短缺和檢測手段不足等問題；由於多州尚未公佈完整數據，且病毒檢測規模有限，這些數字可能被低估。

美國總統川普4月30日宣佈，聯邦政府將向全國所有養老院提供防護用品；馬里蘭州等多個州表示將對長照機構的全部人員進行新冠病毒檢測。

美國疾病管制暨預防中心數據顯示，全美約有受聯邦政府監管的1.56萬所養老院和2.89萬座輔助生活設施，200多萬美國人生活在這類長照機構中。

(中時 )