新冠肺炎疫情燒不停，國立金門大學針對109學年度大學繁星推薦、個人申請2個入學管道的錄取生，舉辦臉書直播線上說明會，吸引逾300名新生與家長參加。

這是金大在超前部署防疫措施下，繼日前推動「停課不停學」的遠距教學演練之後，再次的相關作為，與往年在台灣北、中、南3地舉辦面對面新生錄取說明會不同，希望將疫情影響減至最低。

金大陳建民校長率教務長吳俊毅、學務長呂立鑫、理工學院馮玄明院長、管理學院趙嘉裕院長、健康護理學院翁瑞宏院長及人文社會學院高瑞新院長透過臉書與錄取生直接互動，線上直播說明學校各項辦學特色，並即時回應錄取生的發問。

陳建民與校務主管在直播中，說明金大辦學精神、弱勢助學補助措施、國內外交換機會及實習機制之外，也就食、衣、住、行、育、樂等生活機能，與新生和家長們開講。

金大表示，今年度除持續推出多項獎勵就學措施，包含最高新臺幣400萬元入學獎勵金、金門縣政府就讀津貼新臺幣1萬元、交通圖書卷4千元之外，也著重聚焦在跨域學習、閩南書院、校級研究、海外交換等學習的機會與亮點介紹，希望吸引優秀學子選填國立金門大學。

直播線上開放提問，新生和家長們則關心學業、生活機能、住宿、醫療、遷戶籍、工讀機會、社團活動及交換學習，問答十分熱絡。

(中時 )