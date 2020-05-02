22噸鋼捲滑落 砸毀快速道路水泥護欄 18:042020/05/02 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台62線下午有一個22噸的鋼捲自拖板車滑落，砸毀一旁水泥護欄。（民眾提供／吳康瑋基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台62線下午有一個22噸的鋼捲自拖板車滑落，砸毀一旁水泥護欄。（民眾提供／吳康瑋基隆傳真） 台62線下午有一個22噸的鋼捲自拖板車滑落，砸毀一旁水泥護欄。（民眾提供／吳康瑋基隆傳真） 台62線下午有一個22噸的鋼捲自拖板車滑落，砸毀一旁水泥護欄。（民眾提供／吳康瑋基隆傳真） 基隆一名男子於2日下午2點左右，駕駛拖板車載著重達22噸的鋼捲，行經基隆市台62線西向8公里處，突然鋼捲從拖板車上滑落，一旁水泥護欄受到劇烈撞擊後鋼筋外露，上方鐵網和欄杆也扭曲變形。 警方指出，該男子稱貨物是要載運到基隆市實踐路的工廠，不知為什麼車輛開到一半，鐵鍊突然斷裂，警方第一時間實施酒測後，沒有酒精反應，所幸這起事故，沒有傳出傷亡。 警方說，該男將依「道路交通管理處罰條例」規定，汽車行駛於高速公路、快速公路，裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮，處以至少新台幣3000元的罰鍰。 (中時 ) #警方 #鋼捲 #拖板車 #突然 #公路 也許您會感興趣 推薦閱讀 豐原國中校門口 紅綠燈啟用 04:102020/04/28 地方新聞 森永隧道5月底前提速至時速70公里 立委劉櫂豪：民眾有感樂觀其成 18:272020/04/28 生活 東京都要民眾待在家 飆車族趁機到高速公路狂飆 22:132020/04/28 國際 區間測速見效 北宜擬延伸全線 01:012020/04/29 台北基宜花 九旬老翁散步迷途街頭 暖心女警助返家 11:452020/04/29 社會 區間測速設備失準？擬建立國家檢定 22:382020/04/30 生活 4個信號 陸滿血復活 04:102020/05/01 兩岸新聞 江西完善3張網 增6條高速公路 04:102020/05/01 兩岸新聞 小黃、遊覽車運將薪資補貼 首月發出9.4億 15:262020/05/01 生活 連2周末不打烊 公總發出9.4億薪資補貼 15:142020/05/01 生活 社會熱門新聞 金正恩現身彰化吃肉圓 旁人驚：怎會在台灣？ - 社會 為何殺警判無罪？審判長卓春慧39字回應 網看完氣炸 - 社會 豪放女強勢複合 抓住男友「吹樂器」仍被拒 - 社會 才剛答應男友求婚 2小時後她人生再度巨變 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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