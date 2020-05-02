台62線下午有一個22噸的鋼捲自拖板車滑落，砸毀一旁水泥護欄。（民眾提供／吳康瑋基隆傳真）

台62線下午有一個22噸的鋼捲自拖板車滑落，砸毀一旁水泥護欄。（民眾提供／吳康瑋基隆傳真）

台62線下午有一個22噸的鋼捲自拖板車滑落，砸毀一旁水泥護欄。（民眾提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆一名男子於2日下午2點左右，駕駛拖板車載著重達22噸的鋼捲，行經基隆市台62線西向8公里處，突然鋼捲從拖板車上滑落，一旁水泥護欄受到劇烈撞擊後鋼筋外露，上方鐵網和欄杆也扭曲變形。

警方指出，該男子稱貨物是要載運到基隆市實踐路的工廠，不知為什麼車輛開到一半，鐵鍊突然斷裂，警方第一時間實施酒測後，沒有酒精反應，所幸這起事故，沒有傳出傷亡。

警方說，該男將依「道路交通管理處罰條例」規定，汽車行駛於高速公路、快速公路，裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮，處以至少新台幣3000元的罰鍰。

(中時 )