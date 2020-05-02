羅時豐近日推出全新國語專輯《體驗Experience》，身兼藝人、老公、父親及兒子多重身份的他，餐廳副業同樣經營得有聲有色，在台中設立多間合菜餐廳「客家本色」，但年初開始受到新冠肺炎影響，餐廳每個月損失數10萬，為了顧及所有員工的生計，他和另一位股東好友堅持不停業，即便每餐只有一桌客人，也要天天開門熬過疫情。

羅時豐坦言餐廳近況「很慘」：「但是沒辦法，我們不能只顧自己，要想想員工他們怎麼辦，如果停業大家都沒收入怎麼生活。」他2003年開始投資副業開餐廳，全盛時期共經營9間餐廳，當時為了避開高價黃金地段的租金，免得賺來的錢全交給房東，所有餐廳都選在中部經營，但沒想到前幾年開始，台中房租漲價離譜，加上租約陸續到期，他和股東商量後決定不續租，目前僅存三間店繼續營業。

雖遭疫情波及，餐廳每個月都在賠錢，但羅時豐卻感謝老天爺冥冥之中保祐，讓自己因禍得福，他說：「疫情前如果沒收掉另外那幾間店，我們算過這次疫情每個月最少要多賠100萬。」他覺得做生意本來就是有賺有賠，只能盼疫情盡快過去，大家恢復正常生活。

羅時豐日前推出新專輯《體驗Experience》。（粘耿豪攝）

(中時 )