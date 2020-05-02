石正麗透過微信朋友圈發文，否認所謂「叛逃」謠言。

新冠肺炎疫情擴散全球，美國議員宣稱，新型冠狀病毒是從「武漢實驗室」洩漏的生化武器，更讓研究員石正麗成消息外洩嫌疑者。因此，石正麗「叛逃」謠言盛傳，石正麗今天透過微信朋友圈發文，否認所謂「叛逃」謠言，經相關管道確認，該文確為她本人所發。

據《環球時報》報導，石正麗及其團隊多年來致力於蝙蝠攜帶病毒研究，此次新冠肺炎疫情爆發，石正麗一直被陰謀論所困擾。近日在海外甚至有人散布消息稱，石正麗帶着全家人和「近千份秘密檔」出逃歐洲，已經在法國「向美國大使館申請庇護」。

石正麗2日發布微信朋友圈發文：「親愛的朋友，我和家人一切安好！不管有多困難，都不會出現『叛逃』謠言中說的情況。我們沒有做錯什麼，我們心中有對科學堅定的信念。一定會有雲開日出的那一天。」除上述文字，並附加九張生活照片。經相關渠道確認，該朋友圈確為石正麗本人所發貼文。

石正麗上一次在朋友圈發聲闢謠，針對印度學者質疑新冠病毒源於實驗室的論文，她在自己個人微信朋友圈發文： 2019年新型冠狀病毒是大自然給人類不文明生活習慣的懲罰，我石正麗用我的生命擔保，與實驗室沒有關係。奉勸那些相信並傳播不良媒體的謠傳的人，閉上你們的臭嘴。

(中時電子報)