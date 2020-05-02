台東縣政府文化處舉辦Super Mommy母親節專屬閱讀活動，鼓勵親子共讀。（莊哲權攝）

母親節前夕，台東縣政府文化處2日在圖書館推出「 Super Mommy母親節專屬閱讀」活動，以閱讀及設計闖關遊戲方式，鼓勵親子共讀，參與的家庭當日借閱12本書，除可獲贈閱讀禮袋與繪本以外，還能與媽咪一起在家看書，享受親子共讀的幸福時光。

縣府文化處表示，這次活動設計包括有手牽手捶捶背等6個闖關關卡，透過防疫繪本建立孩童正確防疫知識，藉由遊戲認知學習品格教育，運用書本摺出製作媽咪卡片，家人同心協力拼一拼樂高組合，大手牽小手表達對媽媽的愛外，當日借閱12本書與最愛的媽咪一起在家看書，即贈送閱讀禮袋與繪本，還有機會獲贈文創精品。

文化處也以短劇方式，與親子們共讀暢銷新書「我媽媽才是超級英雄」，書中幽默插畫與充滿童趣的文字，呈現孩子對媽媽的愛，透過溫暖故事抓住孩子的眼光和童趣的口吻，看看不同的世界。

縣長饒慶鈴也到場頒贈愛上圖書館前5名小小鐵粉精美禮物，她說，下周日就是一年一度的母親節，文化處舉辦這次的「Super Mommy-母親節專屬閱讀活動」，歡慶不一樣的母親節，特別的有意義，也鼓勵親子多多共讀。

(中時 )