罷韓投票將在6月6日登場，罷韓團體近日動作頻頻。罷韓最終會不會過關？命理師林海陽驚爆預言，高雄市長韓國瑜不容易被弄下台，他應該還有運勢走下去。

林海陽在YouTube《林海陽老師官方頻道》預言，韓國瑜有很多助力，阻礙已經慢慢減弱，不過年輕人對他的肯定很少，天同化忌就是不得年輕選票的心，罷韓投票肯定會有很多年輕人出來投。現在距離罷韓投票還有1個多月，她為此建議韓國瑜，這段時間要推出一些跟年輕人有關的政策，要兌現，讓年輕人有感。

林海陽分析說，巨門星坐福德宮對韓不利，因為福德就是福氣，前總統陳水扁的命格也是巨門化忌，兩人在這部分如出一轍，也就是福氣不夠。韓國瑜若要增旺他的福氣，就要少說話多做事，巨門化忌最怕亂說話、說錯話。也就是，成敗都在他的嘴，不在他的工作態度、能力。要講就要講對，重重出擊。

林海陽指出，韓國瑜現在走的運勢，祿存坐在他的朋友宮，所以若高雄包括小攤商、店家、餐廳、飯店都有生意，就會對他有很大的幫助，讓他增加很多很多的票，因此他這個月要力拚跟錢有關的經濟，其他市政可請副市長幫忙。韓國瑜若經濟拚過關，他是有機會留下來當市長。另外他還有一個很大的缺點，就是議會，國民黨團認為防疫就不要開會；她卻認為，若大家要開會，就順應大家的意思。

林海陽總結說，韓國瑜不容易被弄下台，他應該還有運勢走下去。他若能這半個月在經濟上讓大家有感，大家還是會支持他。

(中時電子報)