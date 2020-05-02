今年3月間，台東縣卑南鄉明峰村龍過脈1處平房遭祝融，奪走女主人及1名6個月大男嬰生命，台灣心義工團號召全台108位義工，只花了3個工作天就完成重建，並於2日完成交屋，縣長饒慶鈴前往發放災害救助金，一夕燒燬的家，裝著全台滿滿的愛。

3月17日傍晚，台東縣卑南鄉龍過脈1棟平房發生火警，母子2人逃避不及葬身火窟，靠打零工維生的屋主陳明華，面對家毀人亡的巨變，還有3個嗷嗷待哺的孩子，痛不欲生，1家6口生活陷入困境，經卑南鄉長許文獻轉介，台灣心義工團理事長尤瑞豐，號召108位義工協助重建家園。

來自全台各角落，穿著粉紅色團服的義工天使，分工縝密，各司其職，在新冠肺炎疫情的威脅下，他們不僅要保護自己，也要保護別人，施工期間確實做到量體溫、戴口罩、勤洗手，只花了3個工作天，就協助陳家完成家園重建，經費80萬元也是來自各界的愛心捐款。

陳家3代住的新家屋，2日舉行入厝啟用儀式，縣長饒慶鈴到場發放災害救助金46萬元，卑南鄉長許文獻、延平鄉長胡黃廣文，縣議會鄭崗山、郭宗益、古志成議員等人亦親臨關心，並獻上祝福。

饒慶鈴表示，政府力量有限，民間力量無窮，感謝義工團為台東弱勢民眾重建家園，這是母親最好的禮物，也希望這份愛心繼續傳承下去，接下來面對生活就業及子女就養問題，已指示社會處持續關注。

屋主陳明華帶著父親及2名稚子，在眾人的祝福下，持鑰匙打開新家的門入住，不擅於表達的他，多次鞠躬表示感謝。

(中時 )