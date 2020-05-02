一名曾任教於四川、還有成都某中學的梁姓男教師，近日被檢舉過去10年間，性侵多達20多名男學生，受害者出面指控，男教師憑著學生對他的信任，以及因為妻子懷孕許久沒發生性行為、幫助學生按摩紓壓等理由，對學生性騷擾，包括碰敏感部位、一起洗澡、親吻胸部及下體等猥褻行為。

新聞曝光後引發各界關注，爆料來自於一篇微信文章「10年性侵逾20個男生，全國知名班主任梁某仍在講課，受害者實名發聲」，根據爆料者統計，2010年至2020年，梁姓教師利用班主任，心理健康中心主任的身份，假藉心理輔導，對男學生性騷擾，雖然2018年10月因為猥褻罪名被警方逮捕，但保釋後繼續在全國授課。

受害學生在文章中敘述，梁姓教師約他去飯店，直接在他面前脫光洗澡，雖然覺得奇怪，但認為「教師對他有再造之恩」，不要隨便揣測對方想法，想不到半夜熟睡後感覺到下體被玩弄，梁行教師的頭也在下方游移，隔天還要求一起洗澡。

梁姓教師曾任職的成都某中學校長表示，他於2018年離職，原因是學校接到畢業生檢舉，「梁師跟已畢業的學生之間，有些行為習慣不是特別好，我們找他談話、處理，後來他主動提出和學校解除勞動關係」。

(中時電子報)