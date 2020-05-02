五一連假第2天，旗山老街上只見零星逛街人潮，店家大嘆生意難做。（林雅惠攝）

高市府經發局人員2日到旗山老街店家進行防疫宣導。（林雅惠攝）

每逢假日總是出現大批遊客的高市旗山老街，今年五一連假未見人潮，2日僅有少數遊客前往逛街，攤商感嘆生意愈來愈難做，希望政府發布警訊要有更精準證據，否則遊客嚇光，整個老街就像死城，店家幾乎很難再撐下去。

高市民政局長曹桓榮2日與旗山區公所人員一同視察旗山老街遊客人潮情形，並關心老家店家生意，為業者加油打氣；高市府經發局同仁也到老街店家內進行新冠肺炎防疫宣導，提醒大家要保持好社交距離及正確配戴口罩。

旗山形象商圈促進會理事長林延欣表示，因為上次清明節連假的細胞簡訊，導致旗山老街遊客大幅度減少，許多攤商叫苦連天，促進會要求攤商做好環境清潔工作及配戴口罩，希望確保遊客來老街可以逛得安心。

旗山三哥臭豆腐老闆陳榮三說，旗山老街在清明連假因國家級警報「中槍」後，嚇跑許多遊客，老街上空蕩蕩不見人潮，近日疫情因連日零確診，5月1日稍有人潮，昨天人潮又變少，生意是開店58年來最慘淡的一次。

旗山鮮緹手作工坊業者賴志明說，旗山老街從上次清明連假至今，人潮未見恢復，生意已經掉了7成，希望政府做好防疫宣導，告誡遊客務必戴好口罩，否則一昧限制人數，只會讓店家生意難做下去。

(中時 )