一年一度的母親節即將到來，義大世界感恩回饋，從樂園、飯店到OUTLET MALL，推出史上首見「免費大放送、健康99專案」，提供給媽媽、醫護人員、12歲以下孩童超值優惠，5／1~5／31只要辨識為母親身分，即可享有當天免費入園，12歲以下兒童可享有99元入園優惠。

另為了感謝全國醫護人員在抗疫期間堅守崗位，全國醫護及藥事人員只要憑醫護識別證即可享本人免費入園，其他旅客，只要在現場購票入園可享優惠價599元／人(原價899元)，再加送園區100元餐券乙張。

義大世界指出，到義大世界度假，飯店美食、住宿5／1~5／31推感恩回饋，預訂入住初夏樂悠遊專案，義大皇家酒店3410元起，義大天悅飯店雙人2860元起，續住第二晚或預訂第二間，媽媽只要加價99元，祝福媽媽健康久久。

此外，媽媽或醫護人員住宿期間，享用義大皇家酒店星亞自助餐午晚餐或義大天悅飯店百匯餐廳單點吃到飽午晚餐，通通免費，12歲以下孩童用餐也只要99元。

母親節將近，義大世界購物廣場全面下殺2折起，此外，勞動節連假三天，義大世界購物廣場更加碼抽好禮，在母親節當週假日5／9(六)~5／10(日)只要兌換E卡相關活動，還可免費獲得康乃馨乙朵。

(中時 )