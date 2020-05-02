校園在防疫期間設置罷免投開票所，引發教育界及家長的憂慮。許多校長對投票後的清潔消毒工作感到恐慌，高雄市家長協會理事長洪志和則批評校園是否設置投開票所不但已淪為政治口水，也有違防疫作為。

洪志和表示，之前民代與團體才不斷抨擊、要求高市校園管制外人進入，如今有學校傳出希望減少設置投開票所卻遭批評為「奧步」，讓不少家長對此事泛政治化感到厭惡。

鳳山市青年國中家長會長吳文德希望不要將投開票所設在校園，至少應該分散，減少人流進入校園。投票前後的大規模清潔消毒工作，是否會影響師生，也該審慎評估。

另鳳山、三民、左營與小港區人口集中，不少學校投票開所少則4、5所，多則在7、8所以上。鳳翔國小擔心校園出現防疫破口，選後消毒工作也欠缺配套措施，拒絕出借校園設立投開票所。

文華國小今年2月29日就在家長全力支持下率先封閉校園，楊錦雲校長認為再多防疫措施也無法讓家長安心。漢民國小校長焦熙昌建議，投票開所應先考慮地方活動中心、大型廟宇或其他大型廣場設置較妥。

桂林國小校長杜昌霖表示，選後必須動員全校再次清潔校園、教室與課桌椅等，恐造成家長與教師怨聲載道。新上國小校長王彥嵓表示，該校投票人口跨越左營與三民區，光新上里就有多達3萬多位選民，屆時入校人潮可觀，學校將以單一出入口來管制。

(中時 )