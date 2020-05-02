帝國製糖廠台中營業所是台中市歷史建築，文化局表示，兼具古典主義和現代主義風格。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

中市歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」，興建於1935年，有「東區門戶大客廳」之稱，台中市府投入9千萬元修復完成。台中市文化局長張大春2日表示，目前委外營運「台中產業故事館」，規劃有台中糕餅文化展覽，並引入文創及新漢式料理店等業者進駐，活化文化資產，成為東區新興的文化創意產業新亮點。

「帝國製糖廠台中營業所」在日據時期是日本帝國製糖株式會社的台中營業空間及工廠，戰後成為台灣糖業公司台中辦公處所，建築設計工法具時代特色，台中市政府於2007年公告為歷史建築，並投入新台幣8972萬元經費，由台中市文化資產處辦理修復工程，張大春等人日前到場勘察。

張大春表示，「帝國製糖廠台中營業所」由台中市經濟發展局委外營運的「台中產業故事館」，於去年12月開幕，除展示建物歷史發展，並策劃《家有囍事》展覽呈現台中糕餅文化，並有職人手作、青創業者及新漢式料理餐廳進駐。

「帝國製糖廠台中營業所」是當年罕見的「鋼筋混凝土造建築」，可說前衛且特殊，對比鄰近的台中州廳、台中刑務所演武場等木造建築，更為堅固耐用。值得一提的是，爬上屋架和貓道空間，能清楚看見縱橫交錯的鋼骨結構，儘管經歷80年的歲月，經過修復除鏽後，依然堅固穩定。

(中時 )