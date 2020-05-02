轉角古生物門戴口罩防疫，模樣逗趣可愛。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

轉角古生物門戴口罩防疫，模樣逗趣可愛。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

園區防疫大使KOKO今天化身為防疫神兵，遊園呼籲戴口罩，創意獲遊客好評。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

園區防疫大使KOKO今天化身為防疫神兵，遊園呼籲戴口罩，創意獲遊客好評。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

古生物戴口罩，成為台南市左鎮化石園區防疫新亮點！左鎮化石園區於台20線入口處架設巨型動物看板，提供外地遊客指引，這群轉角古生物們設立後就成為打卡熱點，近日牠們更集體「順時中」戴口罩防疫，讓人驚呼「好可愛！」有眼尖民眾發現只有鯨魚沒戴口罩，原來是海中尚未檢出新冠肺炎，決定放他一馬；就連園區防疫大使KOKO今天更化身為防疫神兵，遊園呼籲戴口罩，創意獲遊客好評。

古生物加入防疫行列，別具巧思、吸睛度大增！路過小朋友興奮指著動物們大喊「他的口罩好大，好好笑！」不過，有眼尖民眾發現為何鯨魚沒戴口罩？化石園區表示，當初替轉角古生物們戴口罩就發現這個問題，因為同仁很傷腦筋，不知該將口罩戴在鯨魚嘴巴？還是戴在頭頂氣孔？考慮海中沒有病例，暫時放牠一馬，但賦予牠宣傳新特展「鰭幻足跡」，5月9日特展開幕，鯨魚將擔任特展先鋒。

不只古生物搶曝光，園區防疫大使KOKO今天也祭出新招，化身為防疫神兵，仿神明遶境舉辦別開生面的見面會，一路從園區行至台20線入口意象，沿途提醒遊客：遊園區、戴口罩、保健康！

為了讓KOKO的遊園祈福更具氣勢，園區工作人員依照KOKO身形，就地取材用黃椰子枝葉代替柳枝；同時製作「口罩束緊」、「肺炎退避」執事牌，配合銅鑼聲響，成功吸引遊客目光，發揮宣導防疫的效果。

文化局表示，左鎮化石園區一直致力於用最輕鬆有趣、寓教於樂方式，向民眾介紹地球生命演化故事與台灣在地出土化石與西拉雅文化，此次幫轉角古生物戴口罩也是用詼諧方式，提醒遊客戴上口罩安心遊玩。

(中時 )