羅志祥因前女友周揚青分手信，抖出他在交往期間各種渣男行徑，讓他名聲一夕臭掉，工作機會大減，外傳估計損失6億元。亞洲舞王淪為過街老鼠，明星藝人都不想和他扯上關係，豈料大陸一名網美反其道而行，化妝成羅志祥還神還原「空幹30秒」電臀舞，影片造成瘋傳。

4月底爆出豬揚戀破局，周揚青分手信揭露羅志祥約P、多人運動還和愷樂有不正常男女關係，才心碎放棄9年戀情；事後羅志祥二度發文道歉，愷樂也向周揚青道歉等於默認小三一事。在事件爆發後，許多藝人發聲挺周揚青，凡是和羅志祥感情好的圈內人都噤聲，只要有被認為替羅志祥說話，就會被網友圍剿。

大陸一名擁有260萬粉絲的網美神還原「空幹30秒」，讓粉絲們看了哭笑不得。(圖/ 摘自微博@設計系奶子)

先前大陸南寧羅志祥在「豬揚變色」後開直播，被不知情網友以為是羅志祥本人，痛罵他渣男，引起熱議。沒想到大陸一名擁有260萬粉絲的網美，絲毫不怕被攻擊，居然玩起「羅志祥仿妝」，透過化妝和戴假髮變身羅志祥，相似度超高，連她自己都忍不住笑說「我簡直亞洲舞王」；影片後段甚至神還原「空幹30秒」，讓粉絲們看了哭笑不得。

(中時電子報)