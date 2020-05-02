「功夫皇帝」李連杰日前迎來57歲生日，曬一家四口慶生照，讓退隱21年的愛妻利智罕見露面，儘管58歲仍凍齡讓人驚艷，而其實李連杰當年為了利智，不惜被稱「陳世美」，就要講到他與師姐黃秋燕那一段短暫的3年婚姻。

李連杰因《少林寺》打開知名度。（資料照）

李連杰和師姐黃秋燕是青梅竹馬，拍《少林小子》擦出愛火。（圖／翻攝自微博）

青梅竹馬姐弟戀 前妻為家引退留不住愛

李連杰1982年因演出電影《少林寺》走紅兩岸三地，大他2歲的同門師姐黃秋燕也跟著步入影壇，兩人合作《少林小子》因戲生情，被冠上「金童玉女」的封號。1985年，李連杰拍《南北少林》意外摔斷腿，當時被指可能終身殘廢，女方便急著幾乎天天往醫院跑，李連杰被她的不離不棄打動，這段姊弟戀開花結果。

1987年，兩人在沒通知任何朋友的狀況下草草登記結婚，沒擺婚宴、沒辦儀式，甚至連黃秋燕父母都是在他們登記後才知情，隔年，李連杰到美國洛杉磯發展，黃秋燕懷著7個月的身孕跟著出國，李連杰在當地擔任武術培訓人員，，黃秋燕則放棄自己的事業追求，照顧他的生活起居。

李連杰和黃秋燕當時貸款在市郊買了棟房子，並在美國生下2個女兒，那時26歲的黃秋燕把重心全放在家庭，而李連杰因為發展不順利又回到香港，出演了《龍在天際》因此和利智結識相戀，但由於當時李連杰還是已婚身分，兩人都未承認這段關係。

李連杰日前罕曬利智正面照。（圖／翻攝自李連杰IG）

李連杰10年前來台宣傳節目，曾坦言娶前妻是為沖喜改運。（中時資料照）

為利智淨身出戶 認年少不懂愛

最後，李連杰於1990年和黃秋燕提出離婚，並明確告知自己跟利智相愛了，黃秋燕也答應，2個女兒的撫養權都歸女方，李連杰則「淨身出戶」把美國房產全給她。多年過後，李連杰上節目曾坦言遇到利智後，才發覺真的愛情是可以讓他付出一切名利、地位甚至生命，至於上一段感情，他說：「我還是沒有那種感覺，還不明白到底什麼是愛。」更曾表示一直覺得對不起黃秋燕，直言有一年病重，會通靈的乾媽就建議他娶黃秋燕沖喜，一切都是為了改運。

有傳黃秋燕和李連杰離婚後，起初每天以淚洗面，精神大受打擊，但最後在朋友關心加上自己決心振作，她開始走出傷痛，穩定工作後，也找到自己的第二春，雙方各自有新生活。

雖然黃秋燕經歷過一次失敗的婚姻，但她離婚後從沒說過李連杰一句壞話，有時聽到別人說李連杰的不好，還會盡力維護對方，兩人並沒因愛生恨，直到現在仍保持朋友關係。

(中時電子報)