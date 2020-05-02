高雄市長韓國瑜30日出席活動時，被民進黨市議員誣指爆粗口，高雄市政府新聞局長鄭照新反駁，韓國瑜就是說了2次「我怎麼」，也質疑對方是「謠言製造機」。網友「鷹之眼」用辨識技術也證實，韓國瑜就是說「我怎麼」，而不是對方所稱的「我他X」。

高雄市長韓國瑜30日出席地政局舉辦的71期重劃區自由－復興路通車典禮，韓國瑜致詞時表示，「今年3月，中華地下道評估要140幾天完工，我怎麼...開玩笑！怎麼能140幾天呢？市民朋友受不了，最後我們將近35天，35天就把它填平了。」

民進黨巿議員透過臉書PO文「韓國瑜管好你的嘴，別人的媽不勞你問候！」，批評韓向來言語粗俗，吹噓誇大、說謊成性；又再度原形畢露，讓高雄的家長不知道怎麼教小孩。

高雄市政府新聞局30日上午11時發稿澄清韓國瑜沒有爆粗口，市長就是提了兩次「怎麼」，新聞局長鄭照新也質疑對方是市議會的「謠言製造機」。

而網友「鷹之眼」也在今（2）日在臉書表示，直接用科學方式，用高科技來解謎韓國瑜到底說了什麼。最後證實，韓國瑜講的不是「我他X」，就是「我怎麼」3個字！

「鷹之眼」稱，民進黨連這種稍微一查證就能揭穿的謊言都敢講，其實洗腦的流程就是：

1.賭大眾不會認真去查資料

2.用事實搭配一些造假扭曲

3.聳動的「陰謀論」去包裝議題

4.讓大家讀完後像是看破真相，其實卻是誤入歧途

5.使用媒體、網軍、覺青，病毒式傳播出去

「鷹之眼」最後強調，直接用科技辨識，看誰還敢囉嗦！

(中時電子報)