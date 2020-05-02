台灣截至昨（1日）止，已連續6天零確診，不少民眾都期待今日（2）可以繼續出現「嘉玲」奇蹟，延續難得的紀錄。不過今日指揮中心宣布，新增3名境外移入個案，再次見到「嘉珊」，網細看案430出國2個多月旅遊史直呼：明知故犯！

指揮中心指出，今日新增3例新冠肺炎境外移入病例，分別為60多歲女性（案430）、30多歲女性（案431）及40多歲男性（案432）。其中案430是去國外自助旅遊；而案431和案432為夫妻，出國工作回來染病。

連續零確診紀錄遭打破，網友特別關注個案資訊，而細看案430的旅遊史，眾人都怒了！在疫情如此嚴峻的時期，竟然還出國長達2個多月時間，網批這行為根本就是不怕死。表示「還敢旅遊阿！」

而且這名60多歲婦人屬於新冠肺炎高風險族群，一出國竟還大玩2個月時間，旅遊行程更是南北半球兩頭跑，先到澳洲再到日本，眾人直呼「超母湯」、「還真的不怕死」、「這麼老還這麼愛玩！」

眾人更不能接受的是，婦人3月中由澳中轉飛日本，根本已經觸犯「明知故犯」條款了，認為個案的醫療費用需自己承擔！表示「爽完回台灣全民承擔」、「還不用罰嗎？」

據了解，案430於2／22獨自前往澳洲旅遊，3／24日再轉往日本，直到4／9起反覆出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，個案遂於4／30返國入境時主動告知曾有症狀，機場檢疫人員採檢通報，於今日確診。

(中時電子報)