台南市左鎮化石園區古生物近日集體戴口罩，成為防疫新亮點，左鎮化石園區為了讓外地遊客一目了然，於台20線入口處架設巨型動物看板，提供明確道路指引，這群轉角古生物近日更集體「順時中」戴口罩防疫，讓人驚呼「好可愛！」有眼尖民眾發現為何只有鯨魚沒戴口罩？原來是海洋迄今尚未檢出新冠肺炎，鯨魚因此享有特權，免於戴口罩。
古生物加入防疫行列，吸睛度大增！但凡路過這群動物們的小朋友，幾乎各個都會興奮指著動物大喊「他的口罩好大，好好笑！」有眼尖民眾發現整面牆上只有鯨魚沒戴口罩？感到納悶。化石園區表示，當初替轉角古生物們戴口罩就讓同仁們很傷腦筋，不知該將口罩戴在鯨魚嘴巴？還是戴在頭頂氣孔？考慮海中沒有病例，暫時放牠一馬，得知真相，讓人莞爾。
不過，館方強調，當同伴紛紛戴口罩，鯨魚也不能例外，因此，將賦予牠宣傳新特展「鰭幻足跡」重責大任，5月9日特展開幕，鯨魚將擔任特展先鋒，向大家展示鯨豚最美的一面。
(中時 )
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