看著自己的小孩逐漸長大，對父母來說無疑是最大的驕傲，來自英國的一位媽媽和她的女兒，因為時尚且「協調」的裝扮成為Instagram明星，媽媽用鏡頭記錄與女兒的日常點滴，而這一切溫暖人心的開始，是因為某天母女恰巧打扮一模一樣，有趣的默契讓媽媽靈機一動，用特別的方式完美演繹了什麼叫做「有其母必有其女」。

34歲的多明尼克（Dominique Davis）和7歲的女兒潘妮（Penny）、14歲的艾蜜莉亞（Amelia），每個星期天都會發布一張照片，她們會穿著一樣的衣服，還有一樣的髮型，擺出可愛俏皮的姿勢，搭配精心設計的照片場景，令人看了會心一笑。

「拍攝這組照片，完全是個偶然」，2015年多明尼克辭職在家，成為兩個孩子的全職媽媽，與許多媽媽一樣，她會在社交平台上分享孩子成長的每個瞬間，某天早上，多明尼克幫小女兒換上紅色條紋上衣，出門卻發現大女兒剛好也穿條紋上衣。奇妙的撞衫默契，讓母女3人在鏡子前相視而笑，因此有了這些拍照靈感。

「Like mother，Likedaughter」（有其母必有其女），這系列照片應運而生，拍照的無限創意，還有多明尼克與女兒的高顏值，一張照片可以看到成熟漂亮人妻、甜美大女兒還有天真活潑小女兒，Instagram很快就吸引逾50萬人追蹤，粉絲不禁羨慕嘆「世上最幸福的男人，就是負責拍照的爸爸了」。

(中時電子報)