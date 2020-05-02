有其他精神科醫師看不下去，出來解釋鑑定流程，並還沈正哲清白 (圖／翻攝自PTT)

去年7月，逃票鄭男刺殺身亡鐵路員警李承翰，造成對方不治身亡，卻遭法官以「思覺失調」判處無罪，引發公憤，負責精神鑑定的醫師沈正哲也成為眾矢之的，沈正哲昨(1日)在臉書PO出千字文自清，還原過程，一名精神科醫師為此PO文講解鑑定過程，試圖還給沈正哲清白。

網友在PTT八卦版PO文，表示自己也是精神科醫師，資歷不像沈正哲那麼資深，鑑定的案件差不多在100件左右，社會衝擊跟複雜程度更遠比不上這次案件，但看到許多網友發言，明顯不了解司法鑑定流程，決定出來說清楚。

原PO表示，醫生是絕對不會去撈個案的，一定是大家在醫院平常有做這個業務，然後法院會發函給醫院，醫院會決定是否收案，報告完成後發給法院，若有爭議鑑定人需要出庭解釋報告内容。

原PO說，鑑定過程需要耗費大量時間，非常麻煩。他說：

1.首先醫師開始鑑定前，要花大把時間看滿滿的卷宗、舊資料、筆錄、監視錄影和其他證據。

2.接下來則是要進行會談，只要接手這業務，基本上根本沒有時間做其他事，嚴重的個案還需要住院觀察。

3.個案需要接受其他醫院檢查，包括臨床心理測驗與輔助生理檢查。

4.上述完成後，又要花大把時間寫報告，至少是好幾個小時起跳。

5.若需要出庭說明，基本上一個下午就沒了，必須停診，薪水自然也拿不到。頂多一個案子抽成幾千元(因為其他檢查需要成本)，基本上都是「談心不談薪在做」。

原PO表示，沈正哲絕對不可能嗆「不管做幾次都是我鑑定」，因為這根本是沒有的事情，法院絕不會這樣安排，一定是發公文換另一家醫院做鑑定。他舉鄭捷為例，當初鄭捷就是兩間不同醫院作司法鑑定。

原PO說，自己也曾在民事案件中，碰過被告家屬質疑的，他表示，自己巴不得對方快找下一家重新鑑定，就算結論不同他也是虛心受教。原PO表示，沈正哲面對每一件案件，態度絕對都是相同的。

針對有人嗆「嫌犯若5年後出院再犯醫師要不要負責」，原PO也反駁，表示沈正哲報告中，明明就有強調若犯人不接受治療，再犯機率非常高，怎麼判決那就是法院的事。

原PO說，精神科醫師只是依專業做自己的工作，若大家這樣不理性謾罵，以後誰敢接案子，難道要讓社會輿論影響到下一家的判斷、中立性？

不少網友也感嘆：「該怪的真的不是醫生」、「覺得是法律的問題」、「應該要求立院修法」、「司法改革失敗，把鍋甩給醫生」、「一群北七被帶風向開地圖砲，自以為正義」、「醫生只是提供專業而已 戰醫生幹嘛」、「重點在修法吧」。

(中時電子報)