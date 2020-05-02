殺警案抗告送高分院 3日公布裁定結果 19:392020/05/02 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南高分院罕見假日受理嘉義殺警案檢方抗告，值班法官決定3日裁定。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義鐵路殺警案鄭嫌一審判無罪引發譁然，嘉義地檢署的抗告書2日傍晚5時45分送達台南高分院，值班法官罕見假日受理，庭長與受命、陪席法官3人初步審視書面抗告理由，認為還需時間討論，2日暫不裁定，台南高分院發言人吳勇輝表示，受理抗告後24小時內需裁定，預計3日中午前公布結果。 (中時 ) #法官 #高分院 #裁定 #結果 #嘉義 也許您會感興趣 推薦閱讀 養殖漁業紓困獎勵 漁民怨檢附文件太複雜 18:562020/04/28 生活 殺警砍護理師都無罪 嘉義地院惹爭議 18:022020/04/30 社會 情慾女作家淚訴：他舌頭伸進來！男演員怒告求償300萬 判決結果出爐 07:582020/05/01 社會 殺警無罪判決爭議 法官協會呼籲修法 11:382020/05/01 社會 殺警判無罪檢提抗告 台南高分院火速撤銷發回更裁 18:262020/05/01 社會 殺警案抗告成功 地院裁定50萬交保限制居住附帶7條件 21:032020/05/01 社會 殺警案法院重新裁定出爐 嘉檢再提抗告 22:402020/05/01 社會 殺警凶嫌無罪 蔡支持檢上訴 04:102020/05/02 社會新聞 藉病免除刑罰 社會安全補破網！思覺失調監護 法協籲速建機制 04:102020/05/02 社會新聞 殺警凶嫌無罪交保 嘉檢再提抗告 11:502020/05/02 社會 社會熱門新聞 金正恩現身彰化吃肉圓 旁人驚：怎會在台灣？ - 社會 為何殺警判無罪？審判長卓春慧39字回應 網看完氣炸 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 豪放女強勢復合 抓住男友「吹樂器」仍被拒 - 社會 外送員送貨見清潔婦凍抹條 直問：要不要來一發 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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