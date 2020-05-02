嘉義鐵路殺警案鄭嫌一審判無罪引發譁然，嘉義地檢署的抗告書2日傍晚5時45分送達台南高分院，值班法官罕見假日受理，庭長與受命、陪席法官3人初步審視書面抗告理由，認為還需時間討論，2日暫不裁定，台南高分院發言人吳勇輝表示，受理抗告後24小時內需裁定，預計3日中午前公布結果。

(中時 )