彰化秀水鄉73歲模範母親梁林梅英，秀水鄉公所到家裡表揚。（梁秀琴提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化秀水鄉73歲模範母親梁林梅英，秀水鄉公所到家裡表揚。（梁秀琴提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化秀水鄉73歲模範母親梁林梅英，秀水鄉公所到家裡表揚。（梁秀琴提供／吳敏菁彰化傳真）

這就是母愛的力量！彰化秀水鄉73歲模範母親梁林梅英，40年前為開車接送小孩讀書，不識字、靠著聽錄音帶，憑著一股毅力，連考6次考取考取駕照，後來又深感識字重要，上了5年識字班，「媽媽的愛、媽媽的堅強，讓我們感動又佩服」子女說起這段往事，泛起不捨又驕傲的淚光。

秀水鄉公所2日表揚模範母親，梁林梅英的長女梁秀琴說起媽媽出身農家自幼幫忙農務，讓弟妹有錢念書，放棄就學外，還跟著割稻隊從南到北全省收割稻子，當過辛苦的燒磚窯女工。

「媽媽苦過來，心疼孩子上學要長途跋涉」梁秀琴回憶，小時候住秀水下崙村，要上秀水國中路途遙遠，媽媽花5000元報名汽車駕訓班，筆試第1次失敗，再拚第2次，路考第1失敗、接著失敗又失敗、失敗，受到冷言冷語不要勉強，但媽媽沒被擊打，考了6次拿到駕照，連爸爸都說，「這駕照是拿火雞換來的」，當年要報名駕訓班是一筆大花費啊。

梁秀琴說，媽媽省吃儉用就捨不得孩子上學遇到颳風下雨淋得一身濕，再苦也要拚了，自己沒讀書遺憾，就替孩子設想就學康莊大道，後來還去念5年的國小識字班，練得一手漂亮的字。

梁秀琴說，小時候看媽媽開車，覺得好厲害喔，哪知是為孩子硬撐，不用接送孩子後，根本就不敢再開車，爸爸取笑，媽媽都說「囝仔借膽乎我，考到駕照，嘛變得有信心，去識字班，能認字、寫字，真歡喜啊」。

梁林梅英的先生於10多年前過世，忍著喪夫之痛，為不讓子女操心，積極生活，投入社區志工服務，種起開心農場，採收新鮮蔬果分送親朋好友。在溫馨五月天，梁秀琴說「人家說平凡見偉大，這才發現我的媽媽真是了不起」。

(中時 )