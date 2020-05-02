金曲台語歌后秀蘭瑪雅去年底推出新專輯《繡一蕊花》，新歌〈八字〉、〈傷痕是花〉至今仍蟬聯在「MyMusic」排行榜上前10名，她開心說：「很感謝大家的喜愛。」而秀蘭瑪雅在〈傷痕是花〉MV中以鋼琴自彈自唱，大展琴藝，相當吸睛。

〈傷痕是花〉MV除了他們在棚內耗時的拍攝工程外，加上他們去年特地赴大陸四川的高山拍攝外景，把當地秀麗絕倫的風光及藏族特殊的民族風情色調，全收進這次秀蘭瑪雅的新歌中，粉絲大讚：「影片好唯美」、「好有質感」。

這是她個人第22張專輯，秀蘭瑪雅對自己的作品，向來十分重視，她新歌〈莫講我愛你〉邀來金曲台語歌王荒山亮情義相挺合唱，2人默契十足。而在該專輯中，她親自投入了合聲的演唱，讓和聲與她的主唱聲線，搭配融洽。

此外，近來新冠肺炎肆虐，許多演唱會、活動紛紛取消，秀蘭瑪雅近期的邀約幾乎都延期、取消近10場，粗估損失近百萬，不過她現仍持續上電視、電台通告等，盼疫情趕緊過去，才能跟粉絲見面，她前天在臉書發文，呼籲現外出的大眾，要與人保持距離、戴口罩、勤洗手，直呼：「一定要健康平安。」

(中時 )