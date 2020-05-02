1981年刺殺雷根的兇手辛克利（見圖），法院認為精神失常，送入醫院治療，一治療就是35年，直到2016年始獲釋。 （圖／美聯社）

鄭姓凶嫌持刀刺死執勤的鐵路警察李承翰被判無罪，判決的理由是法官合議認為鄭嫌有長期精神疾病，因中斷就醫吃藥，在搭火車時急性發病，精神極度不穩定，嚴重影響認知及理解能力，依判法第19條規定判無罪。

嘉義地院法官兼發言人洪裕翔表示，鄭嫌自2001年起到奇美醫院精神科門診，2010年被診斷罹患思覺失調症，2017年2月3日看診後即失聯，案發當天鄭嫌的行蹤有嚴重的妄想，處於思覺失調症發病狀態，與台鐵列車長爭執時，語無倫次，精神狀態極不穩定，不能辨識及理解自己的行為。

洪裕翔說，法官考量鄭嫌缺乏病識感，有長期就醫必要，依刑法第87條規定，令鄭嫌強制就醫5年，是法定監護期間最高上限。

此判決一出，舉國譁然，不但質疑醫師鑑定報告、也認為法院似非受鑑定報告所拘束不可，且被告尚可買票坐火車，何來欠缺辨識能力？民代、學者則認為社會安全網未發揮功效，包括被告強制就醫年限5年，較外國為短。

法官協會就建議借鏡於英國制度，以精神障礙作為抗辯事由，實務上極為罕見，因一旦抗辯成功，依該國制度，被告被長期甚至終身監禁在精神醫院的可能性極大，反觀台灣被告一旦因精神障礙而被輕判或無罪，仍能交保在外，沒有完整的精神醫院體系得以無縫接軌此方面的社會安全環節。

換言之，如果被告抗辯患有精神疾病，即使為法院所採認，亦應修法，把強制就醫年限延長。

美國已故總統雷根於1981年3月30日被刺，法院判定兇手辛克利精神失常罪名不成立，送精神病醫院治療，一治療就是35年，直到2016年始獲釋。

(中時電子報)