台南山上區「謝天二號橋」2日舉行謝土完工通車儀式。（劉秀芬攝）

台南山上區「謝天二號橋」下方為菜寮溪支流，以往大雨時溪水就溢過橋面。（劉秀芬攝）

台南山上區平陽與玉峯二里重要聯外橋梁「中平二號橋」，因橋梁高度較低，每逢大雨就會淹水而封路，造成居民交通不便，在嘉邑行善團的大力襄助下，新橋「謝天二號橋」已順利完工，2日舉行謝土完工通車儀式，地方鄉親也攜手前往觀禮，感謝台南市政府的補助與嘉邑行善團善舉。

山上區公所表示，嘉邑行善團目前已援建全台615座橋梁，謝天二號橋為第598座橋，台南市長黃偉哲、台南市議員林志展、嘉邑行善團理事長蔡萬華2日一同出席通車儀式，此座新橋也有賴行善團員陳秀鳳個人捐助150萬元，愛心讓人感佩，今日則由陳秀鳳的姊姊陳秀治代替出席觀禮。

黃偉哲致詞時表示，非常感謝嘉邑行善團出錢出力，不僅依照市府的施工圖按圖施工，也大幅節省了許多的經費，更解決平陽跟玉峯二里的民眾通行問題，日後雨季來臨，居民不但行得便利，生命財產安全都能獲得保障。

原名中平二號橋的謝天二號橋，位於平陽里及玉峯里交界，為鄰近居民出入、農作物運輸的必經之路。因原橋梁高度較低，每逢大雨菜寮溪支流水位過高造成橋面淹水，必須進行封橋封路，嚴重影響民眾通行及生命財產安全。

經地方多次反應，市府團隊與嘉邑行善團合作，由水利局設計規畫，興建單孔箱涵，並將橋梁高程提高1.5公尺，總工程費用由嘉邑行善團出資約212萬；銜接橋梁兩側道路引道工程由農業局補助439萬。

去年施工期間，也曾數度遇大雨而延宕工程，幸好今年順利完工，未來平陽及玉峯里民往來與農產運輸不再因菜寮溪支流水位高漲造成道路中斷，更提昇玉峯里防災救護之功能。

(中時 )