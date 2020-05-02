北韓領導人金正恩前陣子被傳命危，神隱20天後，5月1日終露面闢謠。宅神朱學恒酸說，正恩你不想上班，你要先講啊。網友則懷疑「這不是正恩本尊」、「不會是分身吧」。

金正恩5月1日勞動節出席順天磷肥工廠竣工典禮，群眾鼓掌歡迎，他也向民眾揮手致意。北韓官媒後來公布了照片和影片，只見金正恩不須他人攙扶，精神看來也不錯。

朱學恒在臉書物不禁說，正恩可以這樣死了又死、死了又死嗎？ 不是你不想上班，你要先講啊。

網友認為，「身為一個專業的北韓獨裁領導人，一生不死個幾次，到那裡都說不過去，這是固定行程，剛好而已。」、「感覺不像，這張太和藹了吧？！」、「眼神不會騙人，感覺少了什麼。」、「感覺長得不太像他，不會是分身吧。」、「這是影武者吧！」、「有點像分身耶。」、「總覺得不是本人，那個感覺不對...。」、「有種感覺就像是不同人。」

甚至有網友說：「他們官媒為了證實是真的，後面還特地標出2020年5月1號的日期，可是這樣就能表示金小胖現在完全安然無恙？？這張照片中的金小胖，看起來總覺得怪怪的，說不定是替身，也說不定是合成的照片。」

(中時電子報)