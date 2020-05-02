「最美女棋士」黑嘉嘉2日在臉書曬出美照，表示自己被鎖在門外，自虧：「歷史總是喜歡不斷的重演，誰來拯救阿呆的我。」她透露是1月赴日本NHK錄製圍棋講棋節目，休息期間，發生意外插曲，因她與經紀人外出後，都沒帶休息室的鑰匙，後來趕緊求助工作人員，她坦言當時還連續2次都忘記帶鑰匙，相當無奈。

她憶起在日本時，行程安排緊湊，在2天內錄了10多集節目，十分忙碌，直說：「一忙起來，卻忘記帶鑰匙。」讓她與經紀人當下覺得頗尷尬，經紀人也幫她記錄下，在日本被鎖在門外的畫面，粉絲也留言笑說：「集滿三次就可以叫黑呆呆。」、「可愛嘉嘉的日常，好萌。」

此外，黑嘉嘉與經紀人感情深厚，情同姊妹，2人日常互動逗趣，分享在社群上，深受網友喜愛，因此公司近來替她們推出「嘉嘉與經紀人的互動小日常」漫畫，每周一篇，這系列漫畫將持續到26日，也是黑嘉嘉26歲生日當天，漫畫內容都是關於她們私下有趣對話，包括黑嘉嘉對經紀人撒嬌、貼心送禮物給經紀人等，引起討論。

黑嘉嘉棋藝精湛、外型亮眼。（種子音樂提供）

(中時 )