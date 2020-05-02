新冠肺炎疫情持續拉警報，演藝圈遭受衝擊也不小，郭子乾21日受訪表示，原定上半年演出的2檔舞台劇，果陀劇場《步步驚笑》與春河劇團《救救歡喜鴛鴦樓》為避免群聚感染，也延後至下半年演出，工作大受影響，「3月21日演出台北場《步步驚笑》後，上半年的演出與排練全都取消了。」不僅如此，加上取消逾10場活動，他預估損失超過500萬。

郭子乾主持的YahooTV網路節目《鄉民大會》行程依舊，擅長模仿的他在節目上模仿過許多政治人物，包含韓國瑜、柯文哲、郭台銘，近日又開發新角色王世堅，唯妙唯肖的扮相讓本尊直喊：「郭哥模仿得太像了，你終於棄暗投明，不要再模仿柯文哲了。」現場一片轟笑。

郭子乾（左）模仿王世堅。（經紀人提供）

疫情緊繃影響工作，郭子乾多了不少時間陪家人，往年都會選在連假帶家人去旅行的他，今年哪裡都沒去，跟孩子在家裡追劇跟打電動，還跟上潮流追了近日討論熱烈的夯劇《紙房子》，電動則重溫經典玩起《惡靈古堡》，其餘時間努力健身，「社區有跑步機，有時也會到外頭吊單槓，再這樣下去，六塊肌都快長出來了。」

(中時 )