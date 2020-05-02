嘉義縣梅山鄉橫山屏休閒園區金針花季來臨，連假好天氣，人潮卻冷清。（張毓翎攝）

由於園內櫻花林長年花況不甚理想，廟方正計畫改栽種李花，盼吸引更多賞花人潮。（張毓翎攝）

嘉義縣梅山鄉橫山屏休閒園區是梅山玉虛宮打造的花園，每年母親節前後，開滿密集的金針花，今年因氣候關係，提前半個月開，預計未來一周進入最佳賞花期。連假期間，因疫情人潮相當冷清，附近攤商指出，以往都有20、30台遊覽車，今年不僅沒有團客，連散客都很少消費，一天根本賺不到100元，但為了生計，只能咬牙苦撐。

每年橫山屏休閒園區金針花季來臨時，吸引眾多遊客前往，梅山玉虛宮總幹事張慧鴻表示，8年前廟方將占地約2公頃的土地開闢成休閒園區，幾年前金針花大爆開，隨處可見黃花朵朵，景色迷人，湧入大批遊客搶拍，但也造成環境髒亂，一度想採收費制入園，不過，廟方向來以公益為目的，還是決定不收費。

在入口處設攤的黃姓攤商說，從台3線進入橫山屏的小路及園內，以往有超過10個攤商擺攤，受疫情影響，大家都不敢出來，連假期間僅剩2、3攤，他和他太太家住雲林縣，原本在梅山公園設攤，但人潮少，便轉移陣地，孰料這裡更「嘸人」，近日一天幾乎賣不到100元，連油錢都賺不回來，真不知道該不該繼續擺。

張慧鴻說，年初降雨少，部分金針花水分不足，全區花況大約在3成，預計母親節會進入最佳賞花期，另外，園區有廣植桃花心木、野薑花及落羽松，並設置桂花步道等，適合全家大小來散步。

針對遊客量減少，張慧鴻說，她了解攤商的無奈，由於園內櫻花林長年花況不甚理想，廟方正計畫改栽種李花，盼增加賞花潮。

(中時 )