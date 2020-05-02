(21:50更新)樂天桃猿拚隊史千勝，派出王溢正先發對上中信兄弟，前3局就失6分，不過王溢正不愧是援護率高的投手，「愛姐姐」打線在3局下半大爆發，6支安打攻下7分大局，將比數逆轉，整場比賽全隊敲出21支安打，以16比11拿下隊史第1000場勝利。

王溢正賽前自責分率1.29是全聯盟最低，還一舉奪得4月份投手MVP，不過開賽前3局都有失分，兄弟張志豪首局敲出2分炮先馳得點，2、3兩局都靠串聯安打攻下分數，3局上結束兄弟以5比1領先，下半局桃猿展開反攻。

3局下半藍寅倫安打帶起攻勢，陳俊秀、朱育賢敲安，並靠岳東華失誤先攻1分，接著林智平、余德龍安打將分數追平，一、二壘有人時，林立安打帶有2打點，桃猿此局攻下7分大局，反以8比5逆轉，也將先發的羅傑斯打退場，由廖乙忠接手。

4局下半朱育賢敲出陽春炮再添1分，僅花12場敲9轟打破中職最速紀錄。5局上半成晉敲出右外野線邊安打，一開始一壘審判界外球，因此守備員沒有處理，成晉跑上三壘，不過經過電視輔助判決後確定在界內，裁判開會後決議成晉要退一個壘包回二壘，曾豪駒上前抗議未果，成晉留在二壘，最後桃猿無功而返，沒有再添分數。

6局下半桃猿又發起一輪猛攻，11人次敲7支安打、灌進6分大局，將比數拉開成15比5，隨後兄弟吳東融開轟，9局上半攻下5分，不過仍無力再逆轉，最後由樂天桃猿以16比11拿下隊史千勝，僅花1933場為史上第2快。

此戰藍寅倫、朱育賢、余德龍都繳出單場4安的可怕數據，而朱育賢、余德龍與林智平各包下3分打點，並由朱育賢獲選單場MVP。

(中時 )