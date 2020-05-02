殺死鐵路警察李承翰的鄭嫌一審無罪，還可能交保，李媽媽2日說，她不懂法院的文字遊戲，但她養大一個兒子當警察被殺死，凶嫌竟然因為稱病就無罪，這是第二次傷害，誰能保證凶嫌出來不會再殺人？他們要求不多，只希望司法要有正義，兒子的犧牲才有價值。

李母說，兒子出事後，社會上又發生自稱有精神疾病的人殺人？對這種案件要「嚴判」才能給社會治安有保障。

李母說，法院開庭時有他們要求找別家醫院再做凶嫌的精神鑑定，卻未獲回應，承翰爸爸每次開完庭回家都心情低落，難過得不想說話，她自從兒子死後至今以淚洗面，無法成眠。

李母說，法院要讓凶嫌交保，自已去就醫，這有可能嗎？什麼7項條件，她不懂，這是文字遊戲嗎？殺一個警察這麼草率就宣判無罪，宣判當天只問凶嫌的意見，也都沒問家屬意見。

李母說，承翰是她的獨子，她栽培他當警察，也想好他以後結婚生子幫忙帶孫子，這僅僅是一般家庭都有的天倫之樂，兒子卻在24歲的時候被突然帶走，她的一切希望都破滅了，雖然他的同事都會陪伴她，叫她「媽媽」，噓寒問暖，她很感謝及感動，但畢竟不是承翰啊！

(中時 )