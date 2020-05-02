44歲何潤東在《彼岸花》中飾演桀驁不馴的富二代漢森，和21歲宋威龍互為情敵，劇中和演出周星馳電影《美人魚》女主角而暴紅的林允上演糾葛三角關係，2男為女人大打出手，何潤東先下手跟林允求婚，沒想到被拒絕，何潤東難過落淚道：「一個男生一輩子最需要勇氣的時刻，就是向自己心愛的女人求婚。」

何潤東劇中因救起林允產生情愫，開始對她道德綁架，對她強行壁咚又要她答應求婚：「你是我的女人」霸氣演出，何潤東也在微博稱自己：「能用拳頭說話，也能以真心待人」。談到與林允對戲，何潤東坦言十分開心：「大家戲外都因為好動而打成一片，上鏡後更有默契。」談起劇中角色，何潤東說隨劇情發展性格有明顯的反差，「像是一個叛逆少年的成長史。」

王耀慶飾演安凱倫，與宋威龍前部作品剛以情敵角色關係合作完，此回卻變為父子關係，播出後讓不少網友開兩人玩笑：「說出來你可能不信，我爹之前是我的情敵。」

林允在戲中一人分飾兩角，她是古靈精怪、隨性灑脫的藝術女孩喬曼，又是溫婉如水、文靜內斂的南生。南生與宋威龍飾演的男主林和平是青梅竹馬，為戲劇組遠赴西班牙巴塞隆納取景，導演表示：「西班牙本身具有非同尋常的風情元素，能夠賦予劇情更多特點。」《彼岸花》1日起在愛奇藝台灣站全網首播。

何潤東飾演桀驁不馴的富二代漢森。（愛奇藝台灣站提供）

林允一人分飾兩角演技受挑戰。（愛奇藝台灣站提供）

何潤東提勇氣對林允求婚。（愛奇藝台灣站提供）

宋威龍與林允談虐戀。（愛奇藝台灣站提供）

《彼岸花》宋威龍化身癡情男神林和平。（愛奇藝台灣站提供）

何潤東下跪對林允求婚。（愛奇藝台灣站提供）

林允飾演古靈精怪隨性灑脫的喬曼。（愛奇藝台灣站提供）

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