李明川近日出版新書《曉花事─李明川的療癒系花藝》，以「為生活上妝」為理念，分享他獨樹一格的花藝美學和生活時尚。身為王牌造型師，他節目上開朗健談，卻坦言過去對「交朋友」相當無感，「以前覺得圈內的友誼很短暫，大家因為工作短時間密集來往，我可以跟對方在最短時間產生親密互動，但卻從不跟藝人交朋友。」這種互動模式，直到加入伊林娛樂這個大家庭才打破。

這幾年演藝圈陸續送走不少人，李明川感性表示：「真的很多感觸，一開始用比較麻痹的方式面對，對自己說就是生老病死，無常即日常，後來開始懂得在圈內交朋友，真的是因為簽了公司。」他笑稱剛進伊林，最不習慣人很多，加上他一直都是獨行俠，剛開始壓力真的很大，「但也因為這樣，我在入行20年，才開始有群體生活。」

李明川近日出版新書《曉花事─李明川的療癒系花藝》。（粘耿豪攝）

李明川以前最擔心合作藝人跟自己要電話，「他們總說有空打給我，但那時的我心想，『我一輩子也不會打給你！』我從沒做過其他工作，一直都在演藝圈，所以那時候覺得人跟人的關係都是短暫的。」以前他覺得自己不用交朋友，「你要跟我交朋友是你的事情，這是單方面溝通，你約我，我會出去，但我不會約你。」而第一個人發現這件事的卻是小甜甜！

3、4年前有次錄影大家聚在化妝間聊美食，小甜甜忽然開口，「你們不用約他（李明川），不會出去的，他只是假裝很忙，每個人都跟他很熟，但根本沒人知道他在幹麻。」當下李明川如遭雷擊，嚇了很大一跳，他近年開始學會交朋友，「對我來講，交朋友就像是叛逆期，來的較晚，所以現在一切都很新鮮。」

李明川自許帝王花。（粘耿豪攝）

曾為許多天王、天后造型的李明川看盡演藝圈百態，投入花藝全因「中年危機」，「那陣子已經找不到工作樂趣，因為我都會了，越是每個人說你做得很好，越覺得這不是應該的嗎？這個危機讓我不知道下一步在哪裡，而且老天爺一直對我很好，如果哪天沒有怎麼辦？這個害怕一直都在。」後來長期失眠的他意外在凌晨花市找回重心。

「我以前不喜歡花，記者會收到花，離開現場立刻丟掉，覺得浪費是因為沒辦法永續它的生命，做了花藝之後，我開始享受花的生命周期，在這過程中學會跟它好好相處。」他也以最愛的帝王花自我期許，「帝王花本身就能發出光芒，這樣的極致，也是我人生追求的目標。」

(中時 )