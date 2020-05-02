嘉義市長黃敏惠（中）表揚嘉義家扶中心自強母親羅季涵（右三）、楊智惠（左二）、武玉雪鸞（左三）。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（第三排左五）、嘉義縣長翁章梁（第三排右六）表揚嘉義家扶中心自強母親。（廖素慧攝）

嘉義家庭扶助中心2日表揚10位含莘如苦的自強母親，單親媽媽羅季涵忍著病痛，開小貨車賣早餐、打零工養育子女；外配武玉雪鸞做數份工作扛家計；「三明治」媽媽楊智惠幫人洗碗賺錢，侍奉婆婆、養育孫子。

家扶中心在嘉義市鈺通大飯店舉辦2020年度自強母親表揚活動，市長黃敏惠、縣長翁章梁、扶幼主委黃國芳、家扶中心主任沈明彥等眾貴賓表揚羅季涵、丁王夢月、楊慧蓮、張勝群、陳榆姍、武玉雪鸞、楊智惠、林君芳、劉秀民、郭羿家等10人。

羅季涵與丈夫原在台東植釋迦，八八風災摧毀果園，舉家搬回嘉義娘家，1年後丈夫癌逝，羅婦與長子都有類風濕性關節炎，她忍受手指關節變形扭曲的疼痛，摸黑起早開小貨車賣早餐，又兼做喜宴零工，撫養2名兒子長大，長子以媽媽為榜樣，克服病痛，努力向學，曾獲選家扶中心自強兒童。

武玉雪鸞從越南嫁來台灣，夫妻開機車行及家庭美髮，生活美滿，但4年前丈夫癌逝，全家頓失依靠，她獨力撫養2名女兒，後來公公中風，她要幫忙婆婆照顧中風的公公及已往生大伯的2個孩子，但3年前她檢出腦瘤，一邊治療一邊經營理髮、賣蔥油餅、包水餃，賺取工資，養育長女念護專、次女念國小六年級都表現優良。

楊智惠與丈夫靠賣鱔魚意麵扶養2名兒子高職畢業後就業，但次子失婚，留下當時僅2歲及強褓中的2名孫女，丈夫又罹患肝硬化，楊婦扛起全家經濟重擔，做洗碗工養家，並服侍患心臟疾病的婆婆，善盡人妻、子媳、阿嬤的三重責任。

黃敏惠表示，每位媽媽背後都有很多艱辛，卻又看到她們微笑的臉龐，因為她們對未來有期望，自強媽媽是勇媽中的勇媽，母親是「愛與溫暖的力量」，是安定社會的力量，祝福天下的母親，母親節快樂！

翁章梁表示，母親對孩子有生育、教育及養育之恩，自強媽媽對教育和養育方面確實要比別人要付出更多心力，要向他們致敬，並祝福天下的媽媽，母親節快樂！

(中時 )