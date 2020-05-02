金正恩進場走路時一拐一拐的，網友猜測之前應該是有中風情形 (影音取自YTN)

北韓最高領導人金正恩神隱20天，北韓官媒終於公布金正恩現身在鏡頭前，參加剪綵儀式的照片、影片，打臉許多政要、名嘴與命理師，本人看起來氣色不錯，心情也很好，但不少人看到影片後，卻直說事情不單純。

5月1日勞動節，順天磷肥工廠竣工典禮，金正恩本人親自出席，拿起剪刀剪綵，全場歡聲雷動，金正恩本人心情似乎也不錯，頻頻跟高官點頭致意，有說有笑，上台後更是不停拍手，與民眾一同慶賀。

照片與影片曝光後，引起南韓、日本與兩岸網友熱烈討論，不少網友表示，影片中的金正恩，走路一拐一拐的，看起來就像中風的病人，直言「感覺動手術是真的，就中風了」、「很像中風後遺症」、「應該是痛風發作」、「沒看過笑容這麼陽光的正恩」、「感覺好像機器人走路」，也有網友說「只是體重太重吧，看起來也還好」，更有網友質疑根本是替身：「金日成跟金正日都有替身，金正恩有也不奇怪」，大陸網友也揶揄「真的該減重啦」、「替身出現了」、「會玩，就是搞個失蹤，看你們急不急」、「他是不是又變胖了」、「臉型變了，感覺就是替身」。

(中時電子報)