Netflix華語獨家影集《誰是被害者》開播口碑爆棚，上線48小時佔據Netflix台灣觀影排行榜第一名，該劇由張孝全、許瑋甯、王識賢等主演，女神林心如特別演出，她在劇中化身「蛇蠍美人」李雅均，是一個受家暴後心理不健全的角色，以醫院清潔工身份掩飾所作所為，最後親自去警局向王識賢自首，更吸引網友成為開播日超夯話題。

《誰是被害者》登Netflix台灣觀影排行榜冠軍。（Netflix提供）

《誰是被害者》登Netflix台灣觀影排行榜第一名。（Netflix提供）

林心如表示，看完劇本後就被故事吸引，接演前一度卻步，但仍決定挑戰自己的極限。為了呈現在台灣社會不同階層浮沈的邊緣人物，角色設定是印尼嫁來台灣的華人，原設定是希望林心如講客家話，但她對粵語比較熟悉，製作人湯昇榮之前也曾拍印尼華人通客語、粵語、華語的個案，各種條件下順勢做了調整，不過她笑說有一陣子沒用粵語，可能會不夠標準。

開拍前林心如在馬來西亞演出自己監製的電影中，角色也是外籍移工。這回林心如在《誰是被害者》中飾演的李雅均，嫁來台灣可能遇到被歧視、甚至被家暴的婚姻，加上種種經歷，造成她心理嚴重卡關，才會變成劇中的樣貌。她認為對李雅均來說，最大的關卡是，她太相信自己所愛的人給她的信念和堅持，但最後這個人卻堅持不了，讓李產生「玉石俱焚」的心情，甚至讓更多人來做同樣的事，因而延伸出更多的「被害者」。

林心如特別演出Netflix《誰是被害者》。（Netflix提供）

林心如特別演出Netflix《誰是被害者》化身蛇蠍美人。（Netflix提供）

王識賢（左）在Netflix《誰是被害者》飾演火爆刑警。（Netflix提供)

天性正向樂觀的林心如坦言和李雅均的性格相差甚遠，不過她認為演員的天職就是必須不斷地催眠自己，挖出內心深處完全不見天日的一面，暴露在鏡頭前。林心如希望透過黑暗的角色，去傳達正面的訊息，希望觀眾們可以從被害者們的改變，看到生命的曙光，在需要幫助時，把手伸出來，給別人一個理解你的機會。「因為每個人都有家人、朋友或是下一代，活下去，人生就有無限的可能。」

《誰是被害者》全劇八集上線後獲好成績，除業內人士一致好評推薦外，上線24小時狂登Google熱搜與PTT爆文熱議，更是Netflix自今年2月公開台灣觀影排行榜後，排行名次最高的台劇，堪稱台劇之光。

張孝全開心說，非常感謝觀眾朋友們的收看，也致謝劇組幕後全體工作人員，受到觀眾喜愛，是對我們來說是很大的鼓勵。許瑋甯透露，很開心能把這麼徐海茵這樣的角色背景人物帶到大家面前，真心希望可以有更多人看到誰是被害者這部劇，因為它值得，幕前幕後工作人員的熱情也會持續的燃燒下去。

許瑋甯真心希望可以有更多人看到Netflix《誰是被害者》，因為它值得。（Netflix提供）

Netflix《誰是被害者》甫上線口碑爆棚，張孝全跟劇組幕後工作人員致謝，非常開心一起共同完成的作品受到觀眾喜愛。（Netflix提供）

(中時 )