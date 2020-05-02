台鐵殺警案近日一審判鄭男無罪，最終以50萬交保，讓許多人都無法接受。而向來有話直說的「館長」陳之漢也對這結果相當失望，連日在個人臉書上砲轟，「殺人者無罪，尊重什麼專業？」今（2日）更用一則有3個不同結局的故事來諷刺當前台灣法律，根本還不了被害人公道。。

館長以台鐵案舉例說，「假設你是一名警察遇到一個精神病殺人犯」：

【第一種結局】

你英勇地阻止嫌犯殺人，卻犧牲生命。換來的結果是嫌犯無罪，你的父母跟家人從此傷心痛苦一輩子。

【第二種結局】

你擊斃了嫌犯並保護了全車的人，但開始有寫不完的報告，並被起訴過失致死。你被記過調職，法官跟你說「你當初應該要奪刀」。結果造成升遷困難，自己只能委屈地留下眼淚。此外，嫌犯爸媽哭訴「我兒子平常都很乖」，結果你反被法官判賠嫌犯家屬百萬。

【第三種結局】

你不敢制止也不去檔刀，就站在旁邊等嫌犯殺光車內的人，然後眼看著他離去……。這過程都被其他人拍下，你開始被上網公審，你被停職調查、出門被人民罵翻，終生都活在被人指指點點的陰影下。

館長前昨（1日）對於台鐵案才表示「殺人者可以回家休息接受治療，受害者的家人卻永遠看不到自己的孩子回家叫聲爸媽。尊重專業？業你XX」。今再度表示「愚蠢的法律，噁心的政客」。

(中時電子報)